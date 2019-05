Caressa: "Elliott ha le idee chiare, serviranno cessioni. Gattuso e Leonardo non erano d'accordo"

Fabio Caressa, intervenuto a Sky Sport 24, ha detto la sua sugli addii di Gattuso e Leonardo: "So che Gattuso era stato contattato un mese e mezzo fa dalla Roma, mentre lui preferirebbe andare all'estero, con meno stress, piuttosto che infilarsi in un'altra situazione stressante. Elliott ha le idee chiare, nei prossimi tre anni il deficit deve ridursi da 80 a 40 milioni, si deve arrivare con un accordo con la UEFA, bisogna vendere qualcuno di importante e acquistare dei giocatori che permettano di ridurre il monte ingaggi. Il Milan dei prossimi anni sarà un po' diverso da quello che siamo abituati a vedere. Sarà fondamentale anche capire cosa succede allo stadio, l'idea di investire sullo stadio dopo la stabilizzazione finanziaria sarebbe fondamentale. Gattuso e Leonardo non si sono trovati d'accordo con tutto questo".