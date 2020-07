Caressa: "Il Milan non ha bisogno di Ibra in questo momento"

Fabio Caressa, intervenuto su Sky Sport 24, ha parlato così di Zlatan ibrahimovic e della sua importanza per il Milan: "Io non sono tanto convinto che il Milan abbia bisogno di Ibra in questo momento. Credo che abbia trovato un equilibrio di squadra con Rebic davanti o con Leao, quindi con un giocatore totalmente differente da Ibra. Sono attaccanti che tendono a muoversi invece che rimanere lì come lo svedese. È sempre Ibrahimovic ma è stato fondamentale nel momento di difficoltà, ora mi sembra che il Milan abbia trovato una sua dimensione grazie a Pioli e quindi credo che abbia meno problemi psicologici. Magari è un Ibra che ti può servire nella mezz’ora finale per risolvere la partita, ma impossibile spiegarlo a lui. E lo capisco perché è Ibrahimovic, quello che è lo ha dimostrato nel corso della sua carriera".