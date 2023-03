Caressa: "Mancini si lamenta che non giocano i giovani. E poi Tonali, Scalvini e Locatelli..."

Fonte: tuttomercatoweb.com

Uno non sta giocando in Inghilterra, Jorginho. Verratti è molto criticato in Francia. Ma Scalvini, Tonali, Locatelli non possono giocare nella nostra nazionale? Retegui ha avuto un grande coraggio, poi con una famiglia che ha fatto sei olimpiadi tra padre e sorella… Scamacca il gol di Retegui non lo fa secondo te? Se io fossi Scamacca sarei un filo infastidito. Ma poi in difesa: tutte tranne il Napoli giocano a tre e tu giochi a quattro. Però l'unico difensore abituato a giocare a quattro, Romagnoli, lo lasci in panchina. Mi sembrano troppe contraddizioni".