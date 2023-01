Caressa: "Perché non provare De Ketelaere in alto a destra?"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Fabio Caressa, noto telecronista, ha parlato nel pomeriggio di domenica negli studi di Sky Sport 24 e si è interrogato sulle possibili soluzioni tattiche che Stefano Pioli potrebbe adottare per fare uscire il Milan dalle sabbie mobili. In particolare il focus era su Charles De Ketelaere: "Perché non provare in alto a destra De Ketelaere al posto di Messias o Saelemaekers che quest'anno non riescono a entrare nel ruolo?".