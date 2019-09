Caressa: “Su Piatek ho qualche piccolo dubbio, deve ricominciare a segnare”

Fabio Caressa ha parlato a Sky Sport 24 di Piatek: “Su Piatek ho qualche piccolo dubbio, già dall’anno scorso. Non è un dubbio su di lui, ma penso che in generale gli attaccante vadano valutati su due anni. Un anno, segnano in tanti. Quelli forti, da grande squadra, segnano per due anni. Piatek deve iniziare a segnare, è lì per quello. La punta che ti fa la differenza ti fa tre gol con due expected gol. Li tu stai sovraperformando. Se tu hai due palle gol e ne fai zero, stai sottoperformando. Ad un attaccante da grande squadra devono arrivare cinque palle gol e l’attaccante deve metterne dentro almeno due”.