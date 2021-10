Caressa: "Tonali ha cambiato radicalmente il suo atteggiamento in campo"

Come di consueto Fabio Caressa, telecronista e conduttore di Sky, ha stilato la top 11 dell'ultimo turno di campionato. In questa formazione il giornalista ha inserito anche Sandro Tonali: "Tonali è un altro giocatore che ha cambiato radicalmente il suo atteggiamento in campo. Questo mi fa pensare a quanto sia importante, quando si parla di sport a questi livelli, oltre alle gambe l’apporto della testa. Ci sono dei bei libri sull’intelligenza sportiva, e su quanto questa poi possa contare nel rendimento. Secondo molti studiosi è difficilmente calcolabile dal punto di vista statistico, ma è sicuramente rilevante e lo vediamo di continuo nel calcio, sia nell’andamento delle squadre e sia proprio nell’andamento dei giocatori".