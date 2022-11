Caressa: "Tonali sta diventando qualcosa di importante, nei prossimi cinque anni sarà uno dei migliori centrocampisti europei"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Fabio Caressa, nel suo consueto video YouTube sulla giornata di campionato appena conclusa, ha parlato così di Sandro Tonali: "Tonali sta diventando qualcosa di veramente importante. È la qualità della giocata di Tonali all’ultimo minuto che sorprende: il fatto che abbia giocato quegli ultimi minuti da vero comandante, rischiando le giocate, perché bisogna rischiarle le giocate, ha poi messo un pallone bellissimo per la girata di Giroud. Non è mai facile per un giocatore che da ragazzino era considerato un fenomeno poi affermarsi anche in età matura. Spesso diventano dei geni incompresi, quelli molto precoci. Tonali, pur essendo stato un precoce ha dimostrato di essere il giocatore che tutti aspettavamo, e credo che abbia ancora margini di miglioramento anche se ormai ha imparato a fare quasi tutto: gol, assist e regia. Evidentemente anche lui ha avuto persone accanto intelligenti che l’hanno saputo sostenere nel momento difficile, ricordatevi che quando è arrivato al Milan praticamente non giocava. Lì c’è il contraccolpo psicologico tra l’essere la grande speranza e poi alla dimostrazione dei fatti non riuscire a dimostrarlo. Lì devono essere state brave le persone che gli sono state vicino, e poi è stato bravo Pioli e il Milan ad aspettarlo e farlo crescere con tranquillità e farlo diventare quello che è diventato: uno dei migliori centrocampisti europei nei prossimi cinque anni".