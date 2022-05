Carlo Nesti: “Le prossime insidie per Milan e Inter"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Questo il pensiero di Carlo Nesti sulle prossime partite di Milan e Inter: "Milan e Inter: quali possibili insidie, lungo il cammino verso lo scudetto? Per i rossoneri, i 2 punti di vantaggio sono di platino, visto che consentono anche un pareggio, e non solo vittorie. Per i nerazzurri, 2 partite in casa, e 1 in trasferta sono meglio del contrario, che toccherà al Milan. La finale di Coppa Italia contro la Juventus, tuttavia, aumenterà l'acido lattico. Sostanziale parità nella tempistica, visto che chi scenderà in campo prima (Inter), la volta successiva giocherà dopo, ma con ultima giornata da definire. Le differenze maggiori riguarderanno le caratteristiche degli avversari. Per il Milan, Verona, Atalanta e Sassuolo: squadre psicologicamente tranquille, e tatticamente giochiste. Per l’Inter, Empoli, Cagliari e Sampdoria: 2 squadre su 3 psicologicamente disperate, e tatticamente risultatiste.