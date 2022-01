Carlo Nesti: “Milan-Juventus: più avanspettacolo, che spettacolo”

Milan-Juventus recitano i 90 minuti, come se dovessero aspettare la partita vera: più avanspettacolo, che spettacolo. Morata e Dybala, pi-randellamente, vagano in cerca di autore, fra tibie, che sibilano, e zolle, che si alzano. Nell’angoscioso clima pandemico di San Siro, la partita assegna il 53% del possesso ai bianconeri. Indicazione fuorviante: sono palloni giocati nella propria metacampo, e sono i rossoneri ad attaccare di più. 14 tiri a 8 del Milan, con uno zero mortificante alla voce “nello specchio della porta” della Juventus. Mai sentita tanto la mancanza di Vlahovic. Per la verità, anche sull’altro fronte brillano solo i tiri da lontano. Ibra si ferma già al 27’, medita sui suoi 40 anni, e lascia il posto ad un altro socio anziano: Giroud. Della partitissima, restano solo le sufficienze piene di Calabria, Kalulu, Romagnoli, Tonali, Chiellini, Rugani, Bentancur e Cuadrado. Difese battono attacchi 4-0.