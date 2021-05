Carnevali: "Boga? Via solo per 40 milioni. Non sono arrivate offerte del genere"

Nella giornata di ieri Jeremie Boga ha rilasciato un'intervista a L'Equipe nella quale ha annunciato la sua volontà di lasciare il club neroverde a fine stagione, ma l'amministratore delegato della società emiliana, Giovanni Carnevali, a La Gazzetta dello Sport, ha commentato: "Il giocatore non si muove per meno di 40 milioni e visto che non sono arrivate offerte così formulate, Boga non è in vendita".