Carobbi: "Contento per Pioli. Champions? Servono top player. Zaniolo non lo prenderei"

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ex calciatore del Milan Stefano Carobbi è intervenuto ai microfoni di TMW e ha parlato del Milan: "Sono contento per Pioli, è riuscito a creare uno spirito vincente. Ha avuto al fianco Maldini e Massara che lo hanno sempre sostenuto, proprio come quando Berlusconi difese Sacchi. Ora per essere competitivi anche in Champions servono un paio di top players, il parco giocatori è buono. Servono elementi che lavorino per il progetto della società. Zaniolo? Non lo prederei, non credo possa servire al progetto Milan".