Carraro: "Conta più per la Roma che per il Milan. La gestione da Elliott in poi straordinaria"

Franco Carraro, ex presidente del Coni e della Figc, è un tifoso del Milan di cui è stato anche presidente in passato. Nella sua lunga carriera istituzionale, Carraro ha ricoperto anche la carica di sindaco di Roma ed ecco perché oggi la Gazzetta dello Sport lo ha intervistato in vista della sfida tra Milan e Roma in Europa League. Così Carraro ha commentato la sfida: "Stasera conta più per la Roma che per il Milan. I rossoneri hanno praticamente già consolidato la loro posizione in classifica in chiave Champions, i giallorossi hanno ancora tanto da conquistare, quindi ogni partita è fondamentale. Una sconfitta ora sarebbe un problema serio. Chi la decide? Leao e Dybala".

Poi Carraro ha parlato in generale del momento del Milan, come club, e di Stefano Pioli: "La gestione da Elliott in poi è stata straordinaria, hanno sistemato i conti e vinto lo scudetto, Pioli - che mi piace moltissimo anche perché è pacato - fa parte di questo progetto. Ma ammetto che non vedere più Maldini mi fa venire il magone".