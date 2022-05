Casa Milan, brindisi con i dipendenti prima della festa con i tifosi: ci sono stati i discorsi di Gazidis, Pioli e Ibra. Presenti anche Paul e Gordon Singer

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Prima della festa con i tifosi presenti fuori da Casa Milan, nella sede rossonera c'è stato un incontro tra la squadra e la dirigenza con i dipendenti per festeggiare lo scudetto: secondo quanto riferisce Sky, durante questo incontro, al quale hanno partecipato anche Paul e Gordon Singer, ci sono stati i discorsi di Ivan Gazidis, di Stefano Pioli e di Zlatan Ibrahimovic e ad un certo punto è partito anche il coro "Pioli is on fire".