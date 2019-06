Casa Milan, tifosi in coda per rinnovare l'abbonamento

Si è aperta la campagna abbonamenti del Milan per la stagione 2019-20. Questa mattina tanti tifosi si sono messi in coda presso la biglietteria di via Aldo Rossi per rinnovare la propria tessera stagionale. In questa prima fase è possibile confermare - tramite la prelazione - l'acquisto del posto occupato la stagione precedente oppure scegliere un posto alternativo tra quelli disponibili.