Dalle pagine del Corriere della Sera, l’ex arbitro Paolo Casarin ha commentato gli episodi da moviola del derby: "Mariani fischia un rigorino per contatto tra Donnarumma e Lukaku. La Var scopre il fuorigioco di Lukaku sul tocco di Eriksen (quello di Kjaer, involontario, non rimette in gioco il nerazzurro) e il rigore scompare".