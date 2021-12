Casarin sul CorSera: "Fuorigioco di Atalanta e Milan? Palomino attivo, Giroud no"

Sulle pagine del Corriere della Sera, Paolo Casarin, ex arbitro, è tornato a parlare dei gol annullato per fuorigioco in Atalanta-Roma e in Milan-Napoli: "In Atalanta-Roma la posizione di Palomino era di fuorigioco attivo, mentre in Milan-Napoli Giroud, finito senza falli sotto Juan Jesus, era costretto all’inattività. Il calcio può rimanere un esempio di lealtà. Anche oggi".