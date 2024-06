Casillas: "Il Real è 10 passi avanti a tutti e Carlo Ancelotti ha grandissimi meriti"

vedi letture

Intervistato da AS, la leggenda spagnola Iker Casillas ha parlato di Real Madrid e dell'imminente sfida ad Euro2024 fra la sua Spagna e l'Italia di Luciano Spalletti, che battè in quell'indimenticabile e storica finale ad Euro2012 che vide la Roja annichilire gli Azzurri di Cesare Prandelli per 4 a 0. Queste le sue dichiarazioni.

"Nel secolo scorso il Real Madrid era il club che aveva l'egemonia della vecchia Coppa dei Campioni; in questo secolo è il Real Madrid che continua ad avere l'egemonia della Champions League. Il club è tornato dove è sempre stato, è un riferimento, il miglior club del mondo, grazie all'immagine che dà, a tutti i titoli che ottiene, nonostante i giocatori che vanno e vengono. Il Real è la miglior squadra per le persone che ci lavorano, per il DNA, per tutto ciò che è stato trasmesso negli anni. Ricordo che vent'anni fa la gente non gradiva il trasferimento, mentre ora tutti vogliono venire a giocare per il Real Madrid".

Il Real Madrid è un passo avanti rispetto alle altre squadre?

"No, non un solo passo, dieci. Il Real Madrid in questo momento è in cima all'edificio, gli altri sono al centro".

Quanti meriti ha Ancelotti?

"Tanti. Credo che Carlo sia l'artefice di tutto ciò che è stato realizzato. Ha buoni giocatori ma non è facile affrontare tutti gli infortuni che ha avuto in questa stagione. Va ricordato che Militao l'anno scorso era praticamente il miglior difensore centrale d'Europa. Ha avuto perdite significative e ha saputo molto bene come gestire ciascun giocatore. È il caso, ad esempio, di Kroos o Modric, che sono veterani che magari non riescono ad esprimersi al meglio in due partite ravvicinate".

Per la Spagna ora c'è l'Italia.

"L'Italia è una di quelle squadre che corrono. A priori vedo la Spagna come favorita ma il gioco dell'Italia, nel modo di approcciarsi alle partite, è straordinario. Sarà una bella partita e potremo dare un'occhiata a due squadre che vogliono arrivare almeno ai quarti di finale".