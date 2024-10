Casini a DAZN: "Milan-Napoli in chiaro è un passaggio estremamente importante"

Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti da Milan-Napoli.

Sulla partita in chiaro

"Un passaggio estremamente importante, perché è la prima volta per la DAZN ma è la prima volta dal 1996. Era molto tempo che non veniva data questa possibilità ai tifosi di accedere in chiaro a una partita di campionato".

Sul 4-4 di Inter-Juventus

"Un evento sportivo eccezionale, era tempo che non vedevamo partite così. Uno spot per il calcio italiano".

LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson, Thiaw, Pavlovic, Terracciano; Musah, Fofana; Chukwueze, Loftus-Cheek, Okafor; Morata. A disp.: Sportiello, Torriani, Calabria, Bartesaghi, Tomori, Jimenez, Pulisic, Zeroli, Liberali, Leao, Camarda. All. Paulo Fonseca.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. A disp.: Turi, Caprile, Juan Jesus, Neres, Marin, Simeone, Zerbin, Ngonge, Mazzocchi, Spinazzola, Raspadori, Folorunsho. All. Antonio Conte.

ARBITRO: Colombo di Como.