Casini: "Le tre emergenze del calcio italiano? Risorse, stadi, scuola"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera uscito in edicola questa mattina. Il numero 1 del campionato italiano ha indicato quali, secondo lui, sono i 3 aspetti su cui bisognerà lavorare maggiormente per far crescere il calcio italiano: "Il primo è legato alle risorse, perché bisogna diminuire i costi e aumentare i ricavi. Il secondo è agevolare la ristrutturazione o la nuova costruzione di stadi e centri sportivi. Il terzo riguarda anche la scuola: è fondamentale potenziare il calcio, per la sua valenza formativa, nella popolazione studentesca".