Caso Dani Alves, la ex moglie: "Non lo giudicherò. Lo vedrò ogni volta che posso"

© foto di Federico Titone

Joana Sanz, ex partner di Dani Alves, ha chiarito per la prima volta la sua posizione sul caso che riguarda l'ex Juventus, ora detenuto nel carcere di Brians 2 a Barcellona: "Non abbiamo assolutamente niente di cui parlare a proposito di soldi perché noi abbiamo proprietà separate. Non abbiamo niente in comune. L'unica volta che abbiamo parlato di soldi - dice a El Programa de Ana Rosa - è stato all'inizio di tutta questa situazione, ero sopraffatta e tramite il suo avvocato gli ho chiesto di procurarmi un appartamento a Parigi dove avrei lavorato. Non ho mai avuto bisogno di niente da lui, ognuno di noi ha sempre avuto le proprie cose e il proprio lavoro.