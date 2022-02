Caso Greenwood, il calciatore rilasciato su cauzione. Ma resta indagato

Il calciatore del Manchester United, Mason Greenwood, è stato rilasciato su cauzione questa mattina, ma resta ancora indagato con l’accusa di aggressione sessuale e minacce d’omicidio nei confronti della fidanzata per quanto accaduto domenica sera quando la ragazza ha pubblicato sui social video e immagini delle violenze subite.

Il giocatore era in stato di fermo e sotto interrogatorio da lunedì e resta in attesa di ulteriori indagini. Intanto il Manchester United ha deciso di sospendere il calciatore da ogni attività finché non sarà chiarita la sua posizione in merito alla vicenda.