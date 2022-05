Caso Lewandowski, dalla Polonia sono sicuri che andrà al Barcellona per 40 milioni

MilanNews.it

© foto di Insidefoto/Image Sport

Stando a quanto riportato da diversi media polacchi, Robert Lewandowski andrà al Barcellona. L’attaccante del Bayern Monaco è in rottura con il club tedesco e non sembra aver intenzione di rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2023. Da un po’ di tempo circola la voce di un suo trasferimento in Spagna, che avverrebbe sulla base di 40 milioni di euro. Lewandowski vuole fortemente il Barça e vuole essere il leader del nuovo progetto di Xavi, con il quale ha già parlato. Firmerà un contratto per le prossime tre stagioni.