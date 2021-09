Caso Maignan, si scusa il tifoso della Juve: "Sono stato un irresponsabile, ho commesso un errore gigantesco"

È stato identificato ieri dalla Digos di Torino il tifoso della Juventus che in occasione della sfida contro il Milan si era reso protagonista di ignobili grida razziste nei confronti di Mike Maignan. Iscritto allo Juventus Club Gaetano Scirea di Castagnaro (Verona), da cui è stato espulso, non potrà più entrare allo Juventus Stadium. E alla Voce di Rovigo, il tifoso, Davide Gabrielli, ha voluto scusarsi per il suo comportamento: "Ho sbagliato, mi sono comportato da idiota ma ho bevuto troppa birra. Ero fuori di me. Sono stato un irresponsabile e ho commesso un errore gigantesco".