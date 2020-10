Caso Robinho, il ministro Alves chiede la prigione immediata per l'ex Milan

Dopo l'annuncio dell'accordo raggiunto per il ritorno al Santos, gli ultimi giorni di Robinho sono stati molto movimentati e colmi di polemiche. Il club brasiliano, infatti, ha annunciato l'immediata rescissione a causa dell'accusa di stupro che pende sull'ex Milan, accusato di aver violentato una ragazza ai tempi del Milan. Su questa vicenda, in particolare, si è recentemente espresso il ministro dei diritti umani e della Famiglia brasiliano che ha chiesto carcere immediata per l'ex rossonero dicendo che esistono prove e che nessuno stupratore può essere applaudito in uno stadio.