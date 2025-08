Casolini (RSI): "Con Jashari vai sul sicuro, prendi un campione"

vedi letture

È un Milan attratto dalla Svizzera quello che stiamo conoscendo nel corso di questa estate ricca di calciomercato. Dopo aver inseguito Granit Xhaka prima che si aprisse la sessione estiva, il Diavolo è da settimane sulle tracce dal suo erede naturale in Nazionale Ardon Jashari; infine, in queste ultime ore, il club rossonero ha piazzato l'accelerata che può essere decisiva per Zachary Athekame, terzino classe 2004 dello Young Boys. Di tutto questo ha parlato Nicolò Casolini, inviato al seguito della nazionale rossocrociata per la RSI, intervistato a Telelombardia. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Le parole di Nicolò Casolini su Ardon Jashari: "Può fare anche il quinto, ha grandissima corsa e grandissimo motore. Ieri ha giocato 20 minuti e nella prima partita ha giocato tutta la gara. Ottimo giocatore in prospettiva per giocare con qualsiasi modulo. Con Jashari vai sul sicuro, prendi un campione: un giocatore pronto oggi per il MIlan. Con questo giocatore c'è un grosso punto di domanda: con un anno al Como o al Bologna, tra un anno e mezzo sarebbe pronto con il Milan. Mi ricorda il primo Dumfries. Sembra un po’ il primo Dumfries che tecnicamente era molto più grezzo di questo".