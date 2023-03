Cassano: "Il Milan non ha avuto idee: molto confusionario. La partita di mercoledì si è fatta sentire"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Antonio Cassano ha parlato alla Bobo Tv e si è soffermato sulla partita di ieri tra Milan e Salernitana, in particolar modo su Rafael Leao: "il Milan per tutti i 90 minuti ha fatto molto molto male: ogni volta che la Salernitana ripartiva, poteva fare gol. Nel primo tempo il Milan ha fatto delle cose allucinanti dietro: Dia si è presentato solo davanti a Maignan con il portiere rossonero che ha fatto un miracolo da difensore. Il Milan è stato molto confusionario: arrivavano sempre secondi sulla palla, poi erano senza organizzazione come negli ultimi 20 minuti in cui lanciavano la palla in the box. Mi è piaciuta invece la Salernitana. Le occasioni nitide del Milan sono state create dalla palla spizzicata da Ibra, una palla buttata dentro che Origi non ha segnato con il petto; l'altra l'ha salvata Kalulu con il gomito sulla linea. Però il Milan non ha avuto idee, non vorrei che la partita di mercoledì si sia fatta sentire un pochettino a livello fisico e mentale"