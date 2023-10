Cassano: "Leao sbaglia sempre la giocata decisiva". E il portoghese risponde sui social con una risata

"Leao ha fatto due tre sgroppate, ma non ha mai tirato in porta, zero assist, sbagli la giocata decisiva. Leao fa due sgroppate a tutta velocità, palla avanti e basta. Il Milan ha fatto una buona partita, un punto non si butta, ma la prossima vai a Parigi. Sbaglia sempre la giocata: l'unica giusta è l'idea dell'uno-due con Pulisic. Lui non difende mai, mi devi creare 10 palle gol. Gli manca sempre 1 per fare 31". Queste le parole di Antonio Cassano durante la solita trasmissione su Twitch "Bobo TV".

Non è mancata la replica dell'esterno portoghese, che sul proprio profilo X (Twitter) ha risponto con molte emoji della risate e del clown da circo.