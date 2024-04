Cassano polemizza, Selvaggi: "Non sono d'accordo con lui. Leao avrebbe giocato in tutte le top squadre"

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Marco Selvaggi, ex agente di Sports Agency by MVS e grande tifoso rossonero.

Antonio Cassano è stato molto polemico come al solito nei confronti del Milan, dicendo che ai suoi tempi, nella grande Serie A, Leao avrebbe fatto fatica a giocare in una delle prime 7. Sei d'accordo?

"No non sono d'accordo con Cassano. Leao è un fuoriclasse e stava in forma avrebbe potuto giocare in tutte le top squadre anche nella Serie A di 10 anni fa. Per la crescita del Milan lui e Theo sono assolutamente indispensabili e quindi da tenere."

Da ex agente e grande conoscitore di calcio internazionale su quali giocatori dovrebbe buttarsi il Milan la prossima estate?

"Dalla Bundesliga prenderei Wirtz, in Olanda mi piacciono molto Johan Bakayoko e Bergwijn. E dal Belgio Kasper Dolberg."