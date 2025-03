Cassano: "Se al Milan viene Paratici sceglie sicuro uno tra Conte e Allegri"

Nel corso del consueto appuntamento con il programma Twitch 'Viva El Futbol', Antonio Cassano ha parlato di Milan dicendo la sua sulla scelta del direttore sportivo e di colui il quale sostituirà Sergio Conceiçao in panchina a partire dalla prossima stagione:

"Se viene fuori la situazione Paratici sappiamo che lui ha un buon rapporto con Allegri, porta Allegri. Non ci giriamo attorno. Lui sceglierebbe uno, però gli deve una vagonata di soldi, ed è quello che è al Napoli. Okay? Conte. O va Conte, ed infatti girava la voce di Conte. O numero 2 Allegri. Attorno a questi bisogna andare se prendono Paratici. Se poi prendono Berta, non lo conosco, non so che tipo di direttore sportivo è. Modesto non lo conosco. Tare abbiamo visto che gli allenatori li sa scegliere, sa scegliere i giocatori. Però parli di Paratici, Paratici ha un ottimo rapporto con Conte e lui porterebbe Conte. Bisogna capire se si libera da Napoli. Oppure altrimenti va su Allegri".

Cassano ha poi continuato: "Berta pare che va all'Arsenal. Le alternative sono Tare e Paratici. O uno o l'altro. Dal momento che se tu vai con Paratici, qua lo dico, parlo 5 mesi prima, o va su Conte, e gli devi rifare tutto quello che lui vuole e non so se può andare bene con la presidenza americana, dove loro mettono becco, parla Furlani eccetera. Oppure vanno su Allegri, perché Paratici porta un salto sicuro: o tizio o caio. Non andiamo oltre il seminato".