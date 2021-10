Cassano: "Se Ibra riesce a stare bene per 30 partite, il Milan lotta fino a maggio"

Parlando sulle frequenze della BoboTv, Antonio Cassano torna a elogiare il Milan di Pioli, fresco di successo a Bergamo: "Il Milan è una squadra. Chi metti metti, sa cosa deve fare, come comportarsi e come giocare, pur non avendo campioni assoluti escluso Ibra. Hanno un entusiasmo e una carica, che se la ritrovano fino a giugno a lottare per lo Scudetto. Se Ibra riesce a stare bene per 30 partite, il Milan lotta fino a maggio, ieri gliel'ho detto. Non smette, ce lo ritroveremo ancora".