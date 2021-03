Cassano: "Su Kessie mi sono ricreduto. Giocherebbe titolare anche nel Bayern Monaco"

Antonio Cassano, ex calciatore anche del Milan, ospite sul canale Twitch di Bobo Vieri, ha parlato del pareggio del Milan sul campo del Manchester United. Cassano ha detto: “È l’italiana che più mi ha sorpreso nella tre giorni europee. Si è dimostrata squadra senza grandi nomi tenendo botta contro la squadra che aveva vinto pochi giorni prima contro il City dei record. Kessie mi sta impressionando. Avevo dei dubbi ma adesso sta facendo qualcosa di incredibile. Non so se esiste una squadra in cui non giocherebbe titolare. Potrebbe giocare nel Bayern e nel Barcellona senza problemi. Mi sta impressionando per qualità e quantità”.