Cassano su Milan-Fiorentina: "Gara ribaltata con una papera di de Gea e un rigore che non c'era"

Cassano su Milan-Fiorentina: "Gara ribaltata con una papera di de Gea e un rigore che non c'era"MilanNews.it
Oggi alle 16:30News
di Federico Calabrese

Antonio Cassano, a Viva el Futbol, ha parlato così di Milan-Fiorentina: "Per un'ora brutta partita, su 22 calciatori se ne salva soltanto uno. Luka Modric, che anche se fa un passaggio di due metri è sempre bello da vedere. Modric fa un altro sport. Il Milan l'ha ribaltata con una papera di de Gea, poi il rigore. 

Dopo la gara contro l'Udinese avevate detto che stavate vedendo un'idea. Il Milan non fa niente di che, papera del portiere e rigore che non c'era ma poi ovviamente metti sul piedistallo l'allenatore".