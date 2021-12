Castillejo è tornato in gruppo: per lui solo 89 minuti giocati in stagione

Samu Castillejo è tornato ad allenarsi ieri con il gruppo squadra a Milanello dopo l'infortunio muscolare subito lo scorso 24 ottobre in Bologna-Milan. Lo spagnolo potrà, dunque, essere a disposizione per il match di domani contro l'Udinese, provando ad aumentare il minutaggio collezionato in questa stagione: solo 89 minuti spalmati in 3 presenze, tra cui l'ottima prestazione contro l'Hellas Verona.