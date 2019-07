Castillejo in uscita: per lui quaranta presenze e quattro gol col Milan

Samu Castillejo è considerato in uscita dal Milan: l'agente dello spagnolo si è presentato ieri in sede e ha parlato soprattutto del futuro dell'ex Villareal, il quale ha mercato in Liga. Su di lui c'è soprattutto l'interessamento del Valencia. Il numero 7, nell'ultima stagione, ha collezionato 40 presenze e segnato 4 reti con la maglia del Milan: un bottino discreto, ma il suo ruolo (esterno offensivo) mal si sposa con le idee tattiche di Giampaolo.