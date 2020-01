Castillejo su Giampaolo: "Quando è stato esonerato mi ha detto delle parole bellissime"

Intervenuto ai microfoni di Milan Tv Samu Castillejo, protagonista nelle ultime partite, ha parlato del rapporto con gli allenatori avuti sin qui nella sua esperienza rossonera. Queste le sue parole: "Ho giocato abbastanza, poi sono entrato quasi in tutte le partite. Per me bellissimo rimane quello che mi ha detto Giampaolo, delle parole bellissime. Poi sono un ragazzo che lavora al di là di quello che posso sembrare con i miei capelli o i miei tatuaggi che magari danno una prima impressione sbagliata. Sono un ragazzo umile, mi piace lavorare e non mi piace tanto parlare. Con il lavoro poi arrivano sempre le opportunità."