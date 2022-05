Castillejo: "Tifare da bambino questi colori e poi vincere un titolo è inimmaginabile"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Samu Castillejo, uno dei rossoneri meno utilizzati quest'anno ma che comunque è riuscito a lasciare un segno importante nella vittoria si San Siro contro il Verona, ha affidato ad Instagram tutte le sue emozioni per la vittoria dello Scudetto: "Non saprei da dove iniziare o magari sì:ringraziando a tutti voi, ho vissuto di tutto in questi 4 anni, momenti bellissimi e pure momenti meno belli. Come sapete questo anno non ho giocato quanto mi sarebbe piaciuto, però sono stato qui per i miei compagni e per la mia famiglia, sempre disponibile, con il sorriso e la voglia di lavorare. Tifare da bambino questi colori e poi vincere un titolo penso sia una cosa inimmaginabile, GRAZIE A TUTTI VOI".