Casting Ds, Furlani inizia i colloqui lunedì. C'è un nuovo candidato

Il tanto agognato casting per il nuovo Ds dovrebbe finalmente cominciare a breve. Secondo quanto riporta l'edizione online de La Gazzetta dello Sport, l'amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani comincerà da lunedì i colloqui per la scelta definitiva. Secondo quanto scrive il collega della rosea Luca Bianchin non è dato sapere le tempistiche necessarie per arrivare al nome ma è possibile ipotizzare che entro Pasqua se ne saprà qualcosa in più. Come riportato la settimana scorsa da MilanNews.it, la scelta non avverrà subito.

Al momento i nomi principali per la posizione aperta al quarto piano di Casa Milan sono due: da un lato Fabio Paratici, ex Juventus e Tottenham, dall'altro Igli Tare, con un'esperienza quindicennale alla Lazio. Il testa a testa dovrebbe essere fra loro due ma negli scorsi giorni sono emersi altri possibili candidati come Thiago Scuro, attuale direttore sportivo del Monaco, o Markus Krosche, oggi all'Eintracht Francoforte. La Gazzetta questa sera riporta anche un nuovo nome che si iscrive alla corsa, sempre dalla Germania. Si tratta di Kim Falkenberg, difensore ritiratosi nel 2018, che da diverso tempo fa parte del team scouting del Bayer Leverkusen di cui è divenuto direttore sportivo lo scorso febbraio.