Cattaneo: "I tifosi non possono che affidarsi alle eccellenti mani di Maldini, Massara e Moncada"

Marco Cattaneo, giornalista e conduttore di DAZN, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it sulla dirigenza del Milan: “Secondo me al Milan i dirigenti lavorano così tanto bene che è insensato commentare le loro scelte di mercato. Maldini, Massara e Moncada hanno dimostrato di saper agire e fare scelte sensate e oculate. I tifosi non possono che affidarsi a loro sapendo di essere in eccellenti mani”.