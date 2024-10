Catteneo sull'episodio del rigore: "Io ho il dubbio sia sull'entità che sulla questione geografica"

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di spogliatoio "Elastici", il giornalista Marco Cattaneo ha parlato di Milan dopo la sconfitta di Leverkusen contro il Bayer in Champions League, soffermandosi in modo particolare sull'episodio dell'ultimo minuto che ha visto la formazione di Paulo Fonseca protestare con l'arbitro Scharer per un presunto fallo da rigore su Loftus-Cheek:

"Io ho sia il dubbio sull'entità del calcetto, sia sulla questione geografica, cioè se il piede fosse sulla linea".

LE PAGELLE DELL'ARBITRO SCHARER

La Gazzetta dello Sport

Scharer (Arbitro) 5: "Lascia correre molto, nel finale forse troppo. Coerente, ma certi falli non si possono lasciar andare".

De Almeida (Guardalinee) 6

Erni (Guardalinee) 6

Il Corriere dello Sport

Scharer (Arbitro) 5: "Non brillantissima la partita di Schärer, qualcosa lascia perplessi, soprattutto sul tecnico: alcuni falli vengono fischiati, altri ignorati. Per tutti, l’intervento di Hincapie ai danni di Loftus-Cheek che sembra fuori dall’area (il VAR avrà controllato, no?) ma il tacco del piede del rossonero pesta la linea e quello del tedesco ci finisce proprio sopra. Più rigore che no. Ok la rete del Bayer: Gabbia tiene in gioco Boniface".

VAR: San (Svi)5,5: "Serviva coraggio".

Tuttosport

Schärer 5.5: "Perde di mano solo nel finale una partita che procedeva in maniera abbastanza lineare".

Il Corriere della Sera

Arbitro: Scharer 5

La Repubblica

Arbitro Schärer 6: "Amministra. Dubbi nel finale per il fallo su Loftus".