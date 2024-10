Causio: "Leao mi stupisce per quello che non fa. Nel calcio di oggi vedo troppo egoismo"

vedi letture

Franco Causio, ex giocatore, ha parlato così ai microfoni della Gazzetta dello Sport di Lukaku e Leao in versione assist-man: "Lukaku non mi sorprende: è un attaccante generoso e totale, non si limita a segnare. Romelu è uno che fa girare l'attacco con i suoi movimenti e lo sta confermando anche a Napoli. Leao, invece, mi stupisce per quello che non fa... Ma non è l'unico

Rispetto ai miei tempi, nel calcio di oggi vedo troppo egoismo. Un esempio? A volte c'è gente che si trova quasi all'altezza della bandierina e prova a calciare comunque in porta piuttosto che cercare l'ultimo passaggio per un compagno meglio posizionato".