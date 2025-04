Ceccarini conferma: "Il Milan per l'anno prossimo ha deciso di investire forte su Samuele Ricci"

vedi letture

Nel corso del consueto appuntamento con il suo editoriale per TMW, il direttore Niccolò Ceccarini ha fatto un po' il punto su quelle che sono e saranno le strategie in entrata e in uscita del Milan nel prossimo calciomercato estivo, sempre in attesa di scoprire chi sarà il nuovo direttore sportivo:

"Il campionato sta entrando nella fase finale ma tanti club sono già attivi sui programmi del futuro. Per il Milan una tappa obbligata è la scelta del direttore sportivo. Dopo che l’operazione Paratici si è interrotta, i rossoneri hanno di nuovo sondato il terreno per Tare ma al momento nessuna decisione è stata presa. È questo ovviamente sta rallentando alcune situazioni di mercato. Non una che riguarda un obiettivo ben chiaro da tempo. Perché a prescindere da ogni arrivo in società, il Milan per l’anno prossimo ha deciso di investire forte su Samuele Ricci per il centrocampo. È lui il grande colpo per questo settore. Il Torino lo valuta non meno di 35 milioni di euro ma il Milan è pronto a farsi avanti con decisione. È chiaro che è un’operazione molto costosa ma i rossoneri hanno alcuni giocatori in uscita su cui monetizzare".

Questione prestiti: "Intanto entreranno i 14 milioni del riscatto di Kalulu, visto che la Juventus ha deciso di procedere in questa direzione. E poi c’è anche la questione Saelemakers. La Roma vorrebbe tenerlo ma il Milan chiede una cifra di 20 milioni di euro per la sua cessione a titolo definitivo. I giallorossi sarebbero pronti ad impostare una trattativa congiunta con Abraham ma al momento la situazione è di stallo. Sull’esterno belga si è però inserito forte anche il Nottingham Forest".

Futuro Maignan: "E veniamo a Maignan. Con lui era stato trovato un accordo di massima sul rinnovo, poi però il discorso si è arenato. In caso di addio il primo nome della lista resta Chevalier del Lille, protagonista di una grande stagione. Moncada però in questi ultimi tempi ha fatto un giro d’orizzonte su altre soluzioni straniere. Piace molto anche Verbruggen del Brighton. Il suo valore di mercato però adesso è decisamente più alto rispetto ai 20 milioni con cui nell’estate del 2023 è stato acquistato dall’Anderlecht. Su di lui ci sono anche Bayern Monaco e Manchester. Un’altra opzione è rappresentata da Senne Lammens dell'Anversa".

Uscite: "Infine c’è da segnalare il pressing di Bayer Leverkusen e Bayern Monaco su Thiaw, che ha il contratto in scadenza nel giugno 2027. La sua valutazione è di 30 milioni di euro".