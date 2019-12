Ceccarini: "Leonardo vuole Paquetà"

Il Milan è in movimento su più fronti. L’obiettivo è rafforzare la rosa di Pioli, senza rinunciare ovviamente ai giocatori più importanti. Leonardo vorrebbe regalare Paquetà a Tuchel e questa è una pista che potrebbe diventare molto calda. Parallelamente in casa Paris Saint Germain è da monitorare anche la strada che porta a Emre Can, in uscita dalla Juventus con Paredes in quel caso in arrivo a Torino. Per la difesa, visto che Demiral è sempre più difficile, Maldini e Boban sono sempre più convinti dell’opzione Todibo, anche se c’è ancora distanza tra l’offerta e la richiesta del Barcellona.