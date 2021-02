Ceccarini: "Maldini ha aperto al rinnovo di Ibra, ma le prioritò sono Gigio e Calha"

Donnarumma e Calhanoglu sono le priorità del Milan. Il discorso sui rinnovi procede anche se ancora non è arrivata la fumata bianca. Il Milan sta pensando pure a quello di Ibrahimovic. Zlatan alla soglia dei 40 anni ha dimostrato di essere in grado di fare ancora la differenza. Da quando è tornato in rossonero ha segnato 27 gol in 37 partite. È un leader, ha fatto crescere tutta la squadra e soprattutto a Milano si sente a casa sua. E anche Maldini nei giorni scorsi ha aperto a questa possibilità. Insomma presto si entrerà nel vivo della vicenda ma la sensazione è che se Ibra continuerà così ci sono ottime possibilità di vederlo in rossonero ancora per una stagione.