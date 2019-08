Ceccarini: "Milan, assalto finale a Correa"

Il Milan intanto continua a lavorare per completare la rosa. Dopo Leao e Duarte, Boban e Maldini stanno cercando l’intesa con l’Atletico Madrid per Correa. Con il giocatore ormai ci siamo. Il problema è che l’Atletico vuole 50 milioni, il Milan è ancora fermo a 40 più bonus. La distanza non è incolmabile ma se dovesse arrivare a breve un’altra cessione, i rossoneri potrebbero andare a chiudere l’affare. I candidati a partire sono sempre gli stessi: Suso e Andrè Silva.