Ceccarini: "Milan, da monitorare la pista Thiago Silva"

Anche il Milan sta sondando il terreno per la prossima stagione. L’obiettivo è inserire un grande giocatore per reparto per puntare a un piazzamento in Champions League. In squadra ci sono già certezze importanti, ma serve alzare il livello. Per la difesa c’è da monitorare la pista Thiago Silva. Al momento è solo un’ipotesi, che però potrebbe diventare molto concreta soprattutto se non dovesse rinnovare con il Paris Saint Germain.