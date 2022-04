Ceccarini: "Milan, occhi su De Ketelaere e ipotesi Berardi"

Fonte: di Niccolò Ceccarini per tuttomercatoweb.com

Il rush finale di campionato ma anche il mercato. Il Milan sta sondando il terreno su più fronti e già guarda alla prossima stagione. Maldini e Massara pensano a più ruoli. Botman è il colpo preparato per la difesa, ma anche a centrocampo e in attacco il lavoro è intenso. Il Milan ha da tempo messo gli occhi su De Ketelaere del Club Brugge, su cui anche il Napoli è in pressing. Classe 2001, ha tanta qualità. Il suo pregio è quello di saper giocare in più posizioni: da trequartista, da esterno (preferibilmente a sinistra) e all’occorrenza da falso nove, considerate anche le importanti doti fisiche (è alto 1,92 cm). Il suo contratto scade nel giugno 2024 ma la valutazione è molto alta, vicina ai 40 milioni di euro. Detto questo, presto ci sarà un contatto anche con il Real Madrid per discutere di Brahim Diaz. L’obiettivo è anche abbassare la cifra di 22 milioni di euro prevista per il suo riscatto. I rossoneri si muovono anche su altri profili e per l’esterno a destra piace Berardi. L’attaccante del Sassuolo è pronto per una nuova avventura e il Milan sarebbe una grande occasione. La scorsa estate c’è stato qualche approccio ma poi il discorso non è stato approfondito. La sensazione è che stavolta qualcosa potrebbe anche succedere, nonostante la trattativa con il Sassuolo sia tutt’altro che semplice.