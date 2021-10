Ceccarini: "Milan-Pioli, si va verso il matrimonio fino al 2024"

Nel suo lungo editoriale di mercato per Tuttomercatoweb, Niccolò Ceccarini ha fatto il punto anche sul Milan. Ecco le ultime sui rossoneri: "In attesa di sviluppi sulla vicenda Kessie, in società c’è grande soddisfazione per il lavoro svolto da Pioli. Il tecnico rossonero sta riportando in alto il club e presto si parlerà anche di rinnovo. Ancora non è stato fissato un appuntamento vero e proprio ma la sintonia è totale. A breve il Milan proporrà al suo allenatore di prolungare almeno altri due anni, fino al 2024, ovviamente con adeguamento di ingaggio. Insomma il matrimonio è destinato a durare ancora a lungo".