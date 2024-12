Ceccarini: "Milan pronto a valutare offerte per Chukwueze e Okafor"

L'apertura del calciomercato è sempre più vicina: nel mese di gennaio si apriranno le danze per la sessione invernale che negli ultimi anni è stata avara di grandi operazioni e sussulti. Si vedrà se quest'anno qualche club avrà la volontà e la forza economica di portarsi a casa qualche pezzo pregiato nel bel mezzo della stagione. In questo senso il direttore di tuttomercatoweb.com, il collega Niccolò Ceccarini, ha parlato molto del Milan questa mattina nel suo consueto editoriale domenicale.

Le parole di Ceccarini sulle possibili operazioni rossonere in uscita in attacco: "Sul fronte delle possibili cessioni, in attesa di vedere quale sarà il futuro di Jovic, ci sono altre due situazioni da valutare. La prima riguarda Okafor. La sua annata non era cominciata male ma con il passare del tempo il suo rendimento non è stato certo pari alle aspettative. E allora ecco che se qualcuno si presentasse con una proposta concreta e soddisfacente il Milan potrebbe prenderla in considerazione. Qualcosa comincia a muoversi in Bundesliga e Premier. Il discorso riguarda anche Chukwueze. Il Milan si aspettava di più dall’esterno nigeriano e per questo ora è pronto anche a valutare offerte".