Ceccarini: "Saint Maximin l’esterno scelto dal Milan per l’anno prossimo"

Il Milan dopo aver tentato fino all’ultimo di prendere Carrasco nell’ultimo mercato, si sta muovendo decisamente per l’estate. L’obiettivo è sempre un attaccante esterno. Leonardo e Maldini hanno individuato in Saint Maximin del Nizza il profilo giusto. La richiesta del club francese è di 30 milioni di euro, i rossoneri sono al lavoro per provare a chiudere sui 20 milioni. L’obiettivo è trovare già l’accordo in questi mesi, un po’ come è stato fatto con il Flamengo per Paquetà anche per anticipare la concorrenza. È chiaro che il Nizza ha tutto l’interesse di creare un’asta per monetizzare al massimo.