Stefano Cecchi, intervenuto a Radio Sportiva, si è detto piuttosto critico sulla situazione attuale in casa rossonera: "Nel Milan c'è tanto di sbagliato, tanti soldi spesi male. Dopo Yonghong Li sono stati spesi tanti milioni per una squadra che non valeva sul campo. Non c'è mai stata unione fra rosa, tifoseria e presidenza. In questo modo è difficile andare lontano".